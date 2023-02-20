На Ямале 20 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 80 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 80 человек. С начала периода количество заболевших достигло 153 091.

При этом в больницы региона госпитализировано 5 человек, выздоровели 89 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлено 12 076 человек с COVID-19, госпитализировано 639 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 17 711 случаев. Излечились от коронавируса 8 398 жителей, а 30 - скончались.