Пуровчанин, пропавший несколько дней назад, найден мертым на загородной трассе

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Следователи Пуровского района организовали доследственную проверку по факту смерти мужчины 1986 года рождения, пропавшего 16 февраля. С заявлением о исчезновении северянина обратились родственники, когда он перестал выходить на связь, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- 19 февраля 2023 года в ходе розыска местного жителя, заявленного родственниками как пропавшего, сотрудники полиции обнаружили на трассе между Муравленко и Губкинским его автомобиль. При осмотре местности правоохранители нашли тело мужчины, оно лежало недалеко от дороги. При первичном осмотре следов криминальной смерти не выявлено, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение.