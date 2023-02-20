В Салехарде застолье между двумя братьями закончилось поножовщиной и смертью одного из них

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В Салехарде возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, зарезавшего родного брата. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 19 февраля 2023 года между двумя братьями, находящимися в алкогольном опьянении, возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес родственнику несколько ударов ножом, ставших смертельными, - прокомментировали в ведомстве.

Протрезвев и осознав случившееся, мужчина сам обратился в правоохранительные органы и честно обо всем рассказал.

В настоящее время следователи занимаются сбором доказательств вины салехардца. Он обвиняется по по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске осудили мужчину, который зарезал мать своих детей, отметив 23 февраля.