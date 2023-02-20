Житель Салехарда, получивший права полгода назад, нарушил ПДД 90 раз

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Салехарде автоинспекторы выявили водителя, за которым числилось 90 штрафов. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, такое количество нарушений 26-летний горожанина накопил за полгода - именно тогда он получил водительские права.

- Из 90 штрафов были оплачены лишь 40. Кроме того, салехардец многократно нарушал правила обгона и представлял опасность для других участников дорожного движения, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге по 25 неоплаченным штрафам составлены административные материалы. Согласно ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок), мужчина должен выплатить более 50 тысяч рублей.

Отметим, что санкции данной статьи предусматривают двукратную оплату задолженности, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала об еще одном жителе Салехарда, который накопил более 150 штрафов за нарушения на дорогах.