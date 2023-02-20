В Лабытнанги осудили мужчину, несколько месяцев уклонявшегося от уплаты алиментов Фото: Вера Зенина

В Лабытнанги осудили 34-летнего неплательщика алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что с 1 августа по 14 ноября 2022 года подсудимый уклонялся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Задолженность составила более 52 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что ранее мужчина уже привлекался к административной и уголовной ответственности за данное нарушение.

В итоге суд признал северянина виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей) и приговорил его к принудительным работам на срок 4 месяца с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

А вот в Тазовском злостного неплательщика алиментов отправили в тюрьму. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.