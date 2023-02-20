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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 5:08

Житель Нового Уренгоя отделался штрафом за покупку наркотиков

Он приобрел запрещенные вещества без цели сбыта
Марина Прохорова
Житель Нового Уренгоя отделался штрафом за покупку наркотиков

Житель Нового Уренгоя отделался штрафом за покупку наркотиков

Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое осудили местного жителя, купившего наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

-Установлено, что в октябре 2022 года мужчина, находясь в лесотундре, незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотическое средство массой 0,32 грамма. Оно изъято сотрудниками полиции, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд, учитывая позицию государственного обвинителя, признал северянина виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере) и приговорил его к выплате штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое мать и дочь организовали преступный бизнес - готовили и распространяли «синтетику».