Житель Нового Уренгоя отделался штрафом за покупку наркотиков Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое осудили местного жителя, купившего наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

-Установлено, что в октябре 2022 года мужчина, находясь в лесотундре, незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотическое средство массой 0,32 грамма. Оно изъято сотрудниками полиции, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд, учитывая позицию государственного обвинителя, признал северянина виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере) и приговорил его к выплате штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое мать и дочь организовали преступный бизнес - готовили и распространяли «синтетику».