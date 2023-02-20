Разнообразная и насыщенная: в Надымском районе утвердили программу Дня оленевода

Фото: администрация Надымского района

В Надымском районе утвердили программу празднования Дня оленевода. Как сообщили в администрации муниципалитета, праздник пройдет с 24 по 26 февраля, он будет разнообразным и насыщенным.

Предварительные заявки для участия в Открытых традиционных соревнованиях оленеводов на Кубок губернатора Ямала уже подали 18 команд. Так, 80 заявок поступило от участников самого зрелищного вида состязаний - гонок на оленьих упряжках, а шесть - от кочевников, желающих продемонстрировать свои таланты и побороться за звание победителя в конкурсе «Кочевая семья».

Также в программе запланированы и другие интересные мероприятия: этнобиатлон, фестиваль современной национальной музыки «МАРАНГА FEST» и прочее.

Сейчас на озере Янтарном и площади Юбилейной завершается подготовка к празднованию.