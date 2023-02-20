Мобилизованные ноябряне получат именные флаги от своих семей

Фото: Надежда Гудкова, соцсети

В преддверии 23 февраля в Ноябрьске прошел необычный мастер-класс для семей мобилизованных, на котором всех пришедших учили декорировать чехлы для солдатских фляжек. Об этом сообщила председатель комитета Законодательного собрания региона по социальной политике Надежда Гудкова.

В работе жены и дети использовали технику сухого валяния из шерсти. Они сделали маленький боковой кармашек, в который можно положить фото или записку с теплыми словами.

- На нем и учились «набивать»: звезду, букву Z, слово «папа»... Милые и уютные вещицы получились, согревающие, - отметила депутат, лично принявшая участие мастер-классе.

В скором времени городской штаб #МыВместе отправит именные подарки северянам.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что ко Дню защитника Отечества на Ямале запустили марафон в поддержку участников спецоперации. Вырученные средства пойдут на помощь бойцам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Юные жители Ямальского района подготовили бойцам открытки ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в администрации муниципалитета (подробнее)