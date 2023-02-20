Семьям Красноселькупского района вручили сертификаты на жилье и маткапитал

Фото: Юрий Фишер, соцсети

В Красноселькупском районе четырем семьям торжественно вручили региональные сертификаты. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Фишер.

- На Ямале молодым семьям уделяется большое внимание. И я горжусь, что в нашем районе становится все больше обладателей подобных сертификатов, многодетных семей. Пусть цели, на которые получены средства, будут достигнуты и принесут радость в ваши дома, - сказал управленец.

Два сертификаты предназначены для улучшения жилищных условий, остальные - на получение материнского капитала.

Напоминаем, что в 2023 году на Ямале выдадут 470 сертификатов по программе «Молодая семья», первыми их получат жители Пуровского и Приуральского районов. А более 40 северян переедут на юг Тюменской области по программе «Сотрудничество».