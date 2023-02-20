У жителей Шурышкарского района могут возникнуть проблемы с телевещанием

Фото: администрация Шурышкарского района

Власти Шурышкарского района предупредили население о возможных помехах в телеэфире. Это связано с интерференцией - космическим явлением, способным влиять на телесигналы спутников связи.

- Кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 12 марта. Продолжительность помех в каждом случае составляет от нескольких секунд до 26 минут, - прокомментировали в администрации.

Если качество изображения не приходит в норму, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Для этого нужно на минуту выключить всю технику, выдернуть вилку из розетки, а затем включить заново. Если данный способ не помог, необходимо запустить в меню автопоиск каналов.

Ознакомится с графиком возможных помех трансляции телепрограмм и радиопрограмм можно на сайте «Цифровое эфирное телевидение», а также в мобильном приложении «Телегид».