На Ямале 20 февраля 2023 года похолодает до -30 градусов

Погода на Ямале на 20 февраля Фото: Вера Зенина

В понедельник, 20 февраля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер юго-западный с переходом на южный 3-8 м/с. Температура ночью -25…-30 градусов, при натекании облачности -15...-20. Днем -15...-20 градусов, местами до -10.

В Салехарде: облачно. Температура ночью -19 градусов, днем -16. Ветер 3-4 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: