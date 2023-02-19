На Ямале 51-летнего жителя обдурили якобы следователи из Москвы и забрали у него почти 150 тысяч Фото: Татьяна Коркина

В поселке Уренгой Пуровского района ЯНАО возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной с банковского счета, у 51-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

Полицейские установили, что мужчине на телефон позвонил неизвестный, который представился следователем из Москвы. По словам звонившего, на его имя пытаются оформить кредит. И он, якобы, «проводит операцию» по выявлению сотрудника банка, передавшего персональные данные.

Злоумышленники потребовали у мужчины установить программу для сбережения счета, после чего с его карточки списали более 148 тысяч рублей.

БДИ!

Полиция рекомендует гражданам быть бдительными, не производить никаких действий под диктовку неизвестных лиц по установлению на мобильный телефон каких-либо программ. Если вам позвонили из «полиции» или «представителей банка», сразу же прервите разговор и обратитесь в компетентные органы.