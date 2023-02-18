В Ноябрьске покупательница старого платья обманула продавцов и лишила их денег Фото: Татьяна Коркина

В Ноябрьске возбуждено уголовное дело из-за кражи с банковского счета 48-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, мошенники лишил его более 111 тысяч рублей.

Во время проверки полицейские установили, что на одном из интернет-сайтов в аккаунте заявителя его дочь разместила объявление о продаже своего платья. Позже мужчине позвонила женщина и выразила желание купить платье. Потерпевший посоветовал незнакомке позвонить его дочери, чтобы обсудить все детали.

Через некоторое время женщина перезвонила мужчине и сказала, что якобы согласовала покупку платья с его дочерью. Но банковская карта девушки ей «не подходит», поэтому мошенница спросила, нет ли другой карты для перевода денег. «Покупательница» предложила мужчине продиктовать номер банковской карточки и код, поступивший на телефон по смске. Мужчина выполнил указания и с его карточки списались деньги.

Теперь полиция ищет мошенников.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», мошенники обманули двух ямальцев на 5 миллионов рублей.