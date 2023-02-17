«Ямальская ипотечная компания» вводит новые программы для покупки жилья Фото: Вера Зенина

«Ямальская ипотечная компания» вводит новые программы для покупки жилья. Они рассчитаны на специалистов в области информационных технологий и участников пилотного проекта по расселению аварийного жилья, сообщили в пресс-службе губернатора.

Обе программы предлагают ипотеку под 6,6% в строящемся жилье или под 6,1% при приобретении готовой квартиры от застройщика. Всего у ипотечной компании 11 различных продуктов, а минимальная процентная ставка - одна из самых низких в регионе.

- Для ямальцев расширено количество ипотечных продуктов, которые дают дополнительную поддержку в улучшении жилищных условий. Благодаря этому помощь могут получить именно социально значимые категории населения, - рассказала руководитель юридического и корпоративного направления АО «Ямальская ипотечная компания» Любовь Дудникова.

Для ИТ-специалистов теперь доступны две программы кредитования: федеральная - 4% годовых и региональная - от 6,1% годовых. При этом региональная программа имеет более лояльные требования к возрасту заемщику, его доходу и максимальной сумме займа.

Участники пилотного проекта по расселению аварийного жилья, который действуют в Салехарде и Губкинском, смогут взять льготную ипотеку с минимальной ставкой от 6,1% годовых. Таким образом, северяне могут одновременно воспользоваться сразу несколькими инструментами. В дополнение к выплате с повышающим коэффициентом за свое аварийное жилье, им предоставит кредит с пониженной процентной ставкой.

Для проживающих в аварийном жилье, но не являющихся участниками пилотного проекта, также доступны льготные программы. Для этого достаточно предоставить документы о признании дома аварийным в установленном порядке.

Следует отметить, что в отличие от государственной поддержки, которая оказывается гражданам однократно, льготными кредитными программами можно воспользоваться несколько раз.