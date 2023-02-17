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НовостиНедвижимость17 февраля 2023 11:09

В Лабытнанги построят дорогу к этнографическому парку «Коми-деревня»

Это историческое место на берегу Оби, откуда взял свое начало ныне существующий город
Марина Прохорова
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В 2023 году в Лабытнанги начнется создание этнографического парка «Коми-деревня». Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Напоминаем, что «Коми-деревня» - это историческое место на берегу Оби, откуда взял свое начало ныне существующий город.

Согласно проекту, будут восстановлены и укреплены сохранившиеся дома, возраст которых превышает сто лет. В дополнение к старинным деревянным постройкам создадут визит-центр и реконструкцию жертвенного места народа ханты. Кроме того, в центре деревни появятся место для проведения мероприятий, чум и детская площадка.

Для удобства посетителей к этнопарку построят автомобильную дорогу с остановками общественного транспорта, что сделает его максимально доступным.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что Лабытнанги получит дополнительные 85 миллионов рублей на благоустройство «Коми-деревни». Деньги выделят из федерального бюджета.