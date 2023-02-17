В Тарко-Сале пропала красавица с большими глазами

Фото: ОМВД по Пуровскому району

В Тарко-Сале пропала Елена Редькина 2022 года рождения. Как сообщили в ОМВД по Пуровскому району, 12 февраля девушка вышла из дома и не вернулась, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 20 лет, рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы темные, до плеч, лицо овальное, на левой руке имеется небольшая татуировка «1998».

Была одета: коричневая демисезонная куртка на поясе, синие джинсы, обувь черного цвета (угги).

Граждан, обладающих сведениями о местонахождении девушки, просят связаться с городским отделом полиции по следующим номерам: +7(349)972-09-56, 02, 102.