На Ямале 17 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 168 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 168 человек. С начала периода количество заболевших достигло 152 732.

При этом в больницы региона госпитализировано 10 человек, выздоровели 127 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлено 15 359 человек с COVID-19, госпитализировано 1 510 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 137 084 случая. Излечились от коронавируса 11 245 жителей, а 38 - скончались.