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НовостиОбщество17 февраля 2023 8:46

Житель Ноябрьска вернется домой из украинского плена

Он оказался в списке ста бойцов, вернувшихся на Родину
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Житель Ноябрьска вернется домой из украинского плена. Об этом сообщил официальный представитель по вопросам спецоперации на Ямале Денис Санников.

- Поступила информация, что удалось обменять нашего земляка, жителя Ноябрьска. Скоро он вернется домой. По возможности будем двигаться в этом направлении и дальше, - прокомментировал он.

Как сообщил депутат Госдумы РФ, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев, вчера, 16 февраля, был проведен очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Силами Минобороны РФ на Родину вернулись сто российских бойцов, столько же - на Украину.

- Впереди у наших бойцов волнительная встреча с родными, которые ждут своих мужей, сыновей, отцов, братьев - истинных героев. Они сражались за Родину. И этим все сказано, - подчеркнул депутат.