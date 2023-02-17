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Житель Ноябрьска вернется домой из украинского плена. Об этом сообщил официальный представитель по вопросам спецоперации на Ямале Денис Санников.

- Поступила информация, что удалось обменять нашего земляка, жителя Ноябрьска. Скоро он вернется домой. По возможности будем двигаться в этом направлении и дальше, - прокомментировал он.

Как сообщил депутат Госдумы РФ, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев, вчера, 16 февраля, был проведен очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Силами Минобороны РФ на Родину вернулись сто российских бойцов, столько же - на Украину.

- Впереди у наших бойцов волнительная встреча с родными, которые ждут своих мужей, сыновей, отцов, братьев - истинных героев. Они сражались за Родину. И этим все сказано, - подчеркнул депутат.