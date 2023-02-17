В поликлиниках Ноябрьска и Салехарда открылись кабинеты для пациентов с сердечной недостаточностью

Фото: пресс-служба губернатора

В поликлиниках Ноябрьска и Салехарда начали работать кабинеты для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

На приеме врач-кардиолог оценит состояние пациента, соблюдение им приема лекарств и назначит дату следующего визита в случае ухудшения состояния. Также медики проводят для больных и их родственников лекции и школы здоровья и используют методы восстановительного лечения.

Кроме того, медицинские сестры кабинетов обзванивают пациентов, состоящих на учете. Если в ходе разговора медработник определит показания для экстренной госпитализации, пациенту на дом вызовут бригаду скорой медицинской помощи.

В Салехарде в кабинет уже обратились более 100 человек, столько же - в Ноябрьске. В скором времени аналогичный кабинет откроется в поликлинике Нового Уренгоя.

- Хроническая сердечная недостаточность является опасной патологией, которая может снизить продолжительность жизни, поэтому постоянное наблюдение специалистов просто необходимо. Это позволит не допускать острого состояния, улучшит качество жизни, снизит повторные госпитализации и летальность от сердечно-сосудистых заболеваний, - рассказала первый заместитель директора департамента здравоохранения Мария Захарова.