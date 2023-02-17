Новая молочная кухня Ноябрьска выдала за месяц свыше 36 тысяч единиц продукции

Фото: пресс-служба губернатора

С начала января в Ноябрьске открылась новая молочная кухня. За первый месяц работы на ней выдали более 36 тысяч единиц продукции, сообщили в пресс-службе губернатора.

Напоминаем, что продукцию для молочной кухни поставляет МУП СХК «Ноябрьский». Благодаря региональным инвестициям предприятие смогло запустить новую производственную линию. Технологическое оборудование позволяет ежедневно производить до четырех тысяч единиц стерилизованного молока, наринэ, биолакта, кефира и творога.

В качестве сырья используется только натуральное фермерское молоко, а закваски поставляются биолабораторией из Санкт-Петербурга.

- Наш коллектив приложил максим усилий, чтобы старт работы молочной кухни был удачным, а малыши получали только качественную продукцию. За первый месяц работы юные горожане получили свыше 36 тысяч единиц продукции: 15,2 тысяч стерилизованного молока, 10,1 тысяч упаковок творога и свыше 6 тысяч единиц биолакта, - рассказал и. о. директора сельхозкомплекса Андрей Тякотев.

Почти вся молочная продукция предоставляется детям бесплатно - по социальным и медицинским показаниям, однако купить ее могут все желающие.