За несколько часов житель Тазовского едва не зарезал приятеля и подрался с полицейским

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В Тазовском районе осудили 35-летнего жителя райцентра, напавшего на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все началось с того, что 28 октября 2022 года компания местных жителей собралась в квартире обвиняемого, чтобы повеселиться и употребить алкоголь. В какой-то момент между хозяином и одним из гостей произошла потасовка, в ходе которой мужчина схватил нож и ударил обидчика.

Далее пострадавшего доставили в больницу, а по адресу, где произошло преступление, прибыли сотрудники полиции.

- Мужчина, желая воспрепятствовать законным действиям полицейских, которые хотели осмотреть место происшествия, нанес одному из них удар кулаком в область туловища. Ранее тазовчанин уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал северянина виновным по ч.1ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и приговорил его к штрафу в размере 20 тысяч рублей.