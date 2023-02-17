Фото: администрация Салехарда

В салехардской школе №3 начали изготавливать ампульницы для бойцов спецоперации. Как сообщили в городской администрации, ученики учебного заведения активно следят за процессом производства изделий на ЗД-принтерах.

- Дети очень активно включились в работу, интересуются, внимательно следят за печатью и даже предлагают новые идеи относительно помощи мобилизованным. Мы к ним прислушиваемся, если будет необходимость - воплотим в производство. Будем очень рады внести, таким образом, свой вклад в общее дело, - поделилась руководитель школьной «Точки роста» Людмила Усова.

В будущем ребята примут участие в разработке программного обеспечения для изготовления этих и других изделий, необходимых защитникам в боях.

Напоминаем, что идея изготовления ампульниц принадлежит преподавателю Ямальского многопрофильного колледжа Олегу Баранову, чей сын сейчас работает медиком в зоне СВО. На данный момент уже изготовлено и отправлено полсотни ампульниц, но потребность ямальских батальонов намного больше - 5 тысяч штук. Ее салехардцы планируют «закрыть» полностью, в том числе с помощью возможностей школ, оснащенных 3D-принтерами.