Руководителем фракции «Единая Россия» в Салехарде стал Вадим Кугаевский

Фото: администрация Салехарда

Салехардские депутаты выбрали нового руководителя фракции «Единая Россия». Им стал Вадим Кугаевский, член комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, директор МАУ «Центр физической культуры и спорта», сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Политсовет местного отделения партии «Единая Россия» рекомендовал к рассмотрению кандидатуры Вадима Кугаевского и Александра Бородина. В итоге члены фракции поддержали большинством голосов Вадима Кугаевского, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Салехарда

В свою очередь Вадим Кугаевский поблагодарил коллег за оказанное доверие и выразил надежду на дальнейшую эффективную работу.

Напоминаем, что 24 января 2023 года бывший лидер фракции Оксана Беседина сложила полномочия депутата гордумы и председателя фракции партии «Единая Россия» в гордуме.