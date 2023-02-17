Активная молодежь ЛНР и ДНР приедет на салехардский форум «PROформат»

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Накануне глава Салехарда Алексей Титовский провел рабочую встречу с министром культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрием Сидоровым и заместителем главы администрации Волновахского района Еленой Снисаренко.

- Показали гостям нашу лыжную базу, спорткомплекс «Северный характер» и модельную библиотеку «Точка развития». Договорились перенимать опыт и интересные практики в социальной сфере регионов. Начнем уже в апреле: пригласил активную молодежь ЛНР и ДНР на наш городской форум «PROформат», - рассказал градоначальник.

Как и всегда, в этом году на форме будет работать несколько образовательных модулей: «PROЭкология», «PROДобро», «PROМедиа», «PRОЭксперт» и «КиберPRO». По мнению Алексея Титовского, ребятам будет интересно поучаствовать в данном мероприятии.

Напоминаем, что гости из ЛНР и ДНР приезжали в окружную столицу для участия в IV Арктическом культурном форуме. Его основная цель - укрепление связей и наработка новых деловых контактов.