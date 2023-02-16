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Все школы Ямала подключили к Wi-Fi и оборудовали дополнительными видеокамерами. Данная мера позволяет следить за безопасностью учеников и применять инструменты электронного обучения, сообщили в пресс-службе губернатора.

Усилить контроль за безопасностью в образовательных учреждениях региона поручил губернатор Дмитрий Артюхов на заседании окружной антитеррористической комиссии, прошедшей перед началом учебного года. В итоге Ямал стал одним из 24 субъектов РФ, где реализуется пилотный проект по формированию ИТ-инфраструктуры и обеспечению безопасности образовательного процесса в школах.

- Строительство ИТ-инфраструктуры в школах - важная часть современной цифровой образовательной среды. Сейчас все учебные заведения округа получили доступ к беспроводному интернету. В 124 школьных зданиях установлено 1 935 точек Wi-Fi, что, конечно, положительно скажется на качестве образования детей, - сказал заместитель директора департамента образования Марат Ныкышов.

Важный акцент сделан и на безопасности школ. В корпусах установлены 286 камер видеонаблюдения, работающих в круглосуточном режиме. Картинка с устройств поступает на специальный видеорегистратор, установленный в образовательных учреждениях. Просматривать изображение может только заказчик. Срок хранения данных - один месяц.