Власти Ямала выделят более 4 миллионов рублей на гранты для коренных народов Фото: Вера Зенина

Власти Ямала выделят более 4 миллионов рублей на гранты для коренных народов. Принять участие в конкурсе могут индивидуально работающие мастера и представители малых форм хозяйствования, сообщили в пресс-службе губернатора.

Для индивидуальных мастеров предусмотрено четыре гранта по 200 тысяч рублей каждый. А представители малых форм хозяйствования поборются за пять грантов по 700 тысяч рублей.

Заявки на участие принимаются с 1 марта по адресу: г. Салехард, ул. Гаврюшина, д.17, департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа. Контактные телефоны: 8 (34922) 4-41-31, 4-74-80.

Отметим, что конкурс проводится в целях возрождения и развития художественных промыслов, народных ремесел и популяризации видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на Ямале. За 11 лет его существования обладателями денежных выплат стали 107 северян.