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НовостиОбщество16 февраля 2023 10:52

От Уренгоя до Коротчаево будет ездить дополнительный автобус

Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства
Марина Прохорова
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

По маршруту Новый Уренгой - Коротчаево - Уренгой будет ездить большее количество автобусов. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«На маршрут №501 Новый Уренгой - Коротчаево - Уренгой с 27 февраля введут дополнительный автобус. Он будет выполнять рейсы из поселка Уренгой до микрорайона Коротчаево», - говорится на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Для удобства жителей первый утренний рейс из Коротчаево запланирован на 7:00, а следующий - на 16:30. Из Уренгоя автобус будет отправляться в 10:30 и 19:00.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что автобусы, курсирующие между Тарко-Сале и Пуровском, поедут по новому расписанию.