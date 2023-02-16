От Уренгоя до Коротчаево будет ездить дополнительный автобус

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

По маршруту Новый Уренгой - Коротчаево - Уренгой будет ездить большее количество автобусов. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«На маршрут №501 Новый Уренгой - Коротчаево - Уренгой с 27 февраля введут дополнительный автобус. Он будет выполнять рейсы из поселка Уренгой до микрорайона Коротчаево», - говорится на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Для удобства жителей первый утренний рейс из Коротчаево запланирован на 7:00, а следующий - на 16:30. Из Уренгоя автобус будет отправляться в 10:30 и 19:00.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что автобусы, курсирующие между Тарко-Сале и Пуровском, поедут по новому расписанию.