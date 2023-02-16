На Ямале 16 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 82 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 82 человека. С начала периода количество заболевших достигло 152 564.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, выздоровели 115 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлено 14 740 человек с COVID-19, госпитализировано 1 516 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 121 725 случаев. Излечились от коронавируса 11 140 жителей, а 37 - скончались.