Жителей Ноябрьска научат управлять беспилотниками

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске стартовал набор на курсы по управлению беспилотниками для всех желающих от 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Одновременно запущены две программы. Первая - «Оператор беспилотных летательных аппаратов», рассчитанная на новичков. Вторая - «Инструктор беспилотных летательных аппаратов» - программа повышения квалификации для лиц, уже имеющих опыт, - прокомментировали в мэрии.

Курсы обучения по обеим программам состоят из цикла теоретических и практических занятий по аэродинамике, аэронавигации, эксплуатации БПЛА, аэрофотосъемке и видеосъемке.

Сначала слушатели научатся пользоваться виртуальными дронами, и только потом возьмутся за настоящие. Реальную практику полетов курсанты отработают на самых современных и востребованных беспилотных летательных аппаратах, закупленных на средства регионального бюджета.

После успешного освоения программы и сдачи квалификационного экзамена участники получат соответствующие свидетельства.

Занятия будут проходить в центре подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов, созданный на базе Колледжа профессиональных и информационных технологий. Телефон для справок: 8 (3496) 42-83-58.