Крупнейший сотовый оператор развернул сеть для наблюдения за вечной мерзлотой на Ямале

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Специалисты МегаФона помогли внедрить геотехнический мониторинг в Арктической зоне России. Для этого оператор запустил сеть NB-IoT и организовал защищенный канал связи на территории Валанжинской залежи Восточно-Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Проект позволит контролировать состояние многолетнемерзлых грунтов, оперативно получать данные с самых удаленных объектов и повысить безопасность производства.

Для измерений используются термометрические косы (термокосы) - кабель, с расположенными на нем датчиками температуры. Благодаря встроенным в термокосы сим-картам и развернутой сети оператора, информация для анализа непрерывно поступает на специальную цифровую платформу.

– Для нашего партнера – компании «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» - мы запустили сеть NB-IoT. Она идеально подходит для передачи небольших объемов данных с устройств телеметрии. Радиус покрытия составляет порядка 20 километров и обеспечивает непрерывный сбор информации с 25 датчиков, размещенных в многолетней мерзлоте. У нас есть компетенции и опыт в области экомониторинга, и мы готовы не только подключаться к технической реализации процесса, но и поставлять такие решения под ключ, – отмечает директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Мелихов.

Мониторинг температуры многолетнемерзлых грунтов - обязательное условие при строительстве и эксплуатации производственных объектов в Арктической зоне России. С его помощью можно получить достоверные показатели и отслеживать динамику под воздействием деятельности предприятий, а также контролировать положение фундаментов и несущих конструкций.

– При организации геотехнического мониторинга на Валанжинской залежи нам было важно защитить собранные данные на всех этапах процесса. Решение компании позволяет оставить информацию внутри периметра нашего предприятия и обеспечивает безопасность при работе с ними, – комментирует главный специалист сектора анализа геотехнического состояния и компенсационных мероприятий компании «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» Максим Икизли.

Таким образом автоматизация мониторинга позволит предприятиям нефтегазовой отрасли оперативно получать сведения с удаленных и труднодоступных объектов и своевременно предотвращать аварийные ситуации, связанные с изменением состояния многолетнемерзлых грунтов, по которым проложены инженерные системы.