Фото: департамент культуры ЯНАО

Российская академия музыки имени Гнесиных планирует развивать сотрудничество с Ямалом. Об этом сообщил ректор учебного заведения Александр Рыжинский на IV Арктическом культурном форуме в Салехарде.

- Мы заранее отсматриваем будущих перспективных абитуриентов, которые, закончив образовательную программу в Гнесинке, смогут вернуться на Ямал и принести пользу региону. Поэтому мне важно рассказать о качестве целевого набора и о подготовке кадров для региона, - отметил Александр Рыжинский.

Также он подчеркнул, что ведущие специалисты легендарной Гнесинки - частые гости на Ямале, но хотелось бы, чтобы эта работа стала более системной.

Напоминаем, что IV Арктический культурный форум проходил в окружной столице с 13 по 15 февраля и собрал 430 специалистов отрасли из 20 регионов страны, в том числе ЛНР и ДНР. Участники обсуждали цифровое будущее библиотек, формирование привлекательного имиджа музеев, а также перспективы развития культурно-досуговых учреждений.