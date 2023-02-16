В женской консультации Новоуренгойской ЦГБ установили японский маммограф

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В женской консультации Новоуренгойской ЦГБ установили новое оборудование. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, это японский маммограф Fujifilm Amulet, отличающийся точностью и достоверностью диагностики. Прибор способен обнаружить микрокальцинаты и характерные признаки онкозаболевания на ранних стадиях.

- Аппарат проводит детальные исследования на самом высоком уровне, помогает обнаружить патологические изменения и установить наиболее точный диагноз. А изображения в отличном качестве с разных участков молочной железы позволяют точно оценивать эффективность лечения онкозаболеваний.

Отметим, что с переездом в новое здание женская консультация значительно расширила перечень услуг. Теперь пациенткам доступен полный цикл медицинской помощи: диагностика, которая включает в себя осмотр и проведение исследований, и лечение.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что по просьбам жителей в Новом Уренгое благоустраивают сквер напротив новой детской поликлиники.