В Салехарде торговцы паленым алкоголем оплатят баснословный штраф

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В Салехарде осудили продавцов контрафактного алкоголя. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, опасный бизнес мужчины затеяли в 2021 году, а на момент задержания они уже успели заработать сто тысяч рублей.

- Установлено, что злоумышленники, в период с 2021 по 2022 годы, продавали жителям несертифицированную алкогольную продукцию. При этом мужчины продавали товар не только днем, но и ночью, а также в праздники, когда это было запрещено. При проведении обыска у обвиняемых удалось изъят более двух тысяч бутылок, - уточнили в ведомстве.

Вывить преступление удалось сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД совместно с ФСБ России по Тюменской области.

В итоге суд признал мужчин виновными сразу по трем статьям. Одного из них он приговорил к 1 году 6 месяцам условного лишения свободы и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Второму виновному суд определил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.