В Новом Уренгое осудят полицейского, грубо задержавшего нарушителя

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В Новом Уренгое завершилось расследование уголовного дела в отношении полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 20 августа 2022 года. Тогда в дежурную часть поступило заявление от местной жительницы, в котором говорилось, что ее супруг, будучи пьяным, проявляет агрессию в отношении членов семьи.

- Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали от правонарушителя отправиться вместе с ними в отделение, но получили отказ. Тогда участковый, превысив свои должностные полномочия, применил к нему насилие. В результате потерпевшему причинены телесные повреждения, которые относятся к категории среднего вреда здоровью, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины сотрудника полиции, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.