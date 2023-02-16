В Салехарде пройдут соревнования всероссийского уровня, на которые съедутся фигуристы со всей страны

Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

Сразу 15 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Краснодара, Казани, Самары, Северска, Челябинска, Екатеринбурга, Первоуральска и Салехарда примут участие в двух масштабных соревнованиях, которые пройдут в окружной столице с 18 по 19 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Так, Всероссийские соревнования «Кубок Арктики» по синхронному катанию состоятся в городе во второй раз. Руководство Всероссийской федерации фигурного катания на коньках высоко оценило уровень организации соревнований в 2022 году и приняло решение провести в ямальской столице также и этап Кубка России.

В пятом этапе Кубка России свои программы представят мастера спорта, а в «Кубке Арктики» - фигуристы второго спортивного разряда от 10 лет и старше. Среди участников соревнований - сильнейшие фигуристы страны, в том числе трехкратные чемпионы мира - команда «Парадиз» из Санкт-Петербурга и «Татарстан» из Казани - действующие чемпионы России, многократные призеры чемпионата мира, победители и призеры международных соревнований.

Северный округ представят команды «Ямал» и «Сияние Ямала». В прошлом году они стали шестыми на Первенстве России среди юниоров и пятыми на Первенстве России среди юношей и девушек, также завоевав призовые места на Всероссийских соревнованиях.