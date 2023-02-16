Зильфира Батырова рассказала ученикам педклассов Ноябрьска, какими качествами должен обладать современный учитель

Фото: пресс-служба губернатора

Финалистка всероссийского конкурса «Учитель года России - 2022» Зильфира Батырова провела урок в ноябрьской школе №2 на тему «Колесо баланса в XXI веке». Слушателями стали ученики педагогических классов из трех школ города.

Цель урока - комплексное погружение десятиклассников в профессию учителя и проработка личностных качеств, необходимых педагогу.

- Многие из учеников педагогических классов связывают свою будущую профессию со школой. Современному учителю необходимо уметь работать в команде, к примеру, для того, чтобы провести совместный урок английского и химии, физики и музыки. Важно развивать эмпатию, так как понимающий и вовремя поддерживающий учитель может мотивировать школьников двигаться в правильном направлении, - рассказала Зильфира Батырова.

Среди важных качеств современного учителя, которые отметила педагог, умение вовлекать учащихся в образовательную деятельность, в том числе используя инфографику и гемификацию.

На занятии ребята оценили, каких навыков им не хватает сейчас и какие шаги необходимо предпринять, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону уже через год.