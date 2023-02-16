Губернатор Дмитрий Артюхов проверил вместе с родителями особенных детей новую инклюзивную школу в Салехарде

Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Дмитрий Артюхов встретился в Салехарде с родителями особенных детей, чтобы вместе проверить новую инклюзивную школ, расположенную в Обдорском микрорайоне. Образовательное учреждение откроется уже в следующем учебном году и примет учеников действующей школы №4, среди которых больше 100 ребят - дети с особенностями здоровья.

Сейчас внутри здания идет косметический ремонт, завозят мебель, устанавливают оборудование.

Школа полностью адаптирована для особенных детей: широкие коридоры и дверные проемы, подъемники и лифты, специальная тактильная плитка на полу и укрупненный шрифт навигации по зданию. Также здание оборудовано системой видеонаблюдения из 254 умных камер, которые сигнализируют, если, например, человек упал.

Фото: пресс-служба губернатора

- Я много школ посещаю, уже немало открывал, но могу сказать, что эта - одна из наших лучших. Школа №4 уже много лет несет важную миссии - работа с детьми, которым нужно особое внимание. Постарались создать в ней все условия и возможности для того, чтобы ребята могли получать знания, развиваться и общаться наравне со сверстниками, - сказал глава региона.

Для ранней профориентации детей с ОВЗ будет действовать проект «Профнавигатор». Упор в нем делается на технологическое направление. В мастерских ребята смогут освоить навыки кондитера, повара, штукатура, маляра, швеи и фотографа.

Также детей с ОВЗ будет забирать из дома и отвозить после уроков специальный школьный транспорт.

Все родители сошлись во мнении - новая школа даст их детям возможности, о которых они раньше только мечтали.