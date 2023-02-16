На Ямал 16 февраля 2023 года придут потепление и сильный ветер

Погода на Ямале на 16 февраля Фото: Вера Зенина

В четверг, 16 февраля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура ночью -19…-24 градуса, при натекании облачности до -14, днем -4…-9 градусов.

В Салехарде: пасмурно. Температура ночью -16 градусов, днем -6. Ветер 8-13 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: