В Ноябрьске выбрали детские сады с лучшими снежными городками

Фото: департамент образования Ноябрьска

В Ноябрьске завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса «Снежный городок Эколят - 2023». Об этом сообщили в городском департаменте образования.

«Второй год подряд наши детские сады с большим удовольствием принимают участие в данном конкурсе. В этом году снежные городки появились в шести дошкольных учреждениях. Домики, горки, лесенки, лабиринты… Всего не перечесть», - говорится на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Фото: департамент образования Ноябрьска

Так, в детском саду «Дюймовочка» дошколята играют в снежный боулинг, проходят тропу препятствий и занимаются зимней рыбалкой, а в детском саду «Морозко» воспитатели построили для ребят «Снежный лабиринт», где ребята учатся сортировать мусор.

По итогам конкурса в региональный этап вышли три детсада Ноябрьска: «Колокольчик», «Морозко» и «Дюймовочка».

Отметим, что Всероссийский конкурс на лучший снежный городок продлится до конца марта