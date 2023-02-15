Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Таркосалинский парк «Прибрежный» вновь признан одним из лучших общественных пространств российской Арктики и включен Минстроем в Федеральный реестр лучших муниципальных практик в номинации «Парк как место отдыха и занятий спортом». Об это сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

На его территории есть площадки для мини-футбола и волейбола, павильон для проката спортинвентаря и трек-парк длиной 517 метров. Он, кстати, является самым длинным треком с асфальтобетонным покрытием в России. Также в парке установили многофункциональную игровую площадку с батутами, канатным комплексом, лабиринтом и амфитеатром.

Есть в «Прибрежном» и экотропа, она пролегает в лесном массиве среди высоких берез, елей и кедра. Пешеходные дорожки выполнены на опорах и приподняты над землей.

Напоминаем, что впервые парк признали одним из лучших общественных пространств в российской Арктике в прошлом году. Тогда радостную новость озвучил глава муниципалитета Антон Колодин.