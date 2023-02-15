Жителям Ханымея, избившим односельчанина из-за словесного конфликта, грозит 12 лет тюрьмы

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В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении жителей Ханымея 1999 и 2001 годов рождения. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, они жестокого избили односельчанина, с которым у них произошел словесный конфликт.

Расследование преступления началось 14 января 2023 года, когда в отделение обратился 36-летний мужчина. Он потребовал привлечь к ответственности неизвестных лиц, напавших на него.

- В итоге полицейские установили личности нападавших и выяснили, что молодые люди незаконно проникли в квартиру потерпевшего, где и избили его. Тем самым они причинили мужчине тяжкий вред здоровью, - прокомментировали в ведомстве.

В момент избиения злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас ханымейцы находятся под подпиской о невыезде и обвиняются по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц». Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.