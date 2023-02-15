Жительница Шурышкарского района скачала постороннее приложение и лишилась 170 тысяч рублей

Жительница Шурышкарского района установила постороннее приложение и лишилась 170 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Шурышкарского района обратилась местная жительница 1971 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, северянка скачала постороннее приложение и лишилась денег.

- Потерпевшей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Далее злоумышленник убедил женщину установить на телефон приложение «RustDesk», объяснив, что это якобы поможет сохранить ее сбережения, и, получив доступ к ее мобильному, украл 169 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

В итоге полицейские возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета» и приступили к поиску преступников, обманувших северянку. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что мошенники украли у 82-летней жительницы Тарко-Сале более 675 тысяч рублей.