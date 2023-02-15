На Ямале влюбленные стали чаще дарить друг другу беспроводные наушники

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Кто бы мог подумать, но смартфоны перестали быть главным подарком на День всех влюбленных. К такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав продажи гаджетов в своем интернет-магазине в преддверии 14 февраля.

Согласно статистке, в этом году мужчины оказались более экономными при выборе подарков – их средний чек оказался на 5% ниже, чем у женщин. При этом и те и другие чаще отдавали предпочтение беспроводным наушникам. На них приходится больше половины покупок накануне праздника. Но если год назад наиболее желаемым брендом был Apple, то в этом году покупатели стали выбирать более доступные модели от Honor, JBL и Xiaomi. Американский бренд занял лишь четвертую строчку.

На втором месте в рейтинге популярных подарков расположились умные колонки. Хитом продаж стала Яндекс. Станция. Мужчины чаще дарили модели «Макс» и «2», а женщины выбирали версию «Мини».

Замыкают ТОП-3 популярных подарков умные часы. Здесь по-прежнему лидируют различные модели Apple Watch, на которые пришлось около 80% продаж.

Как отметили в компании, за последний год продажи товаров к 14 февраля существенно изменились. Например, в 2022 году покупатели чаще всего выбирали смартфоны, умные часы и ноутбуки. Кроме того, в этом году женщины стали чаще выбирать в подарок гаджеты – их доля среди покупателей накануне праздника выросла с 13 до 30%.