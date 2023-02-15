В 2022 году выработка ямальских предприятий увеличилась почту на 30%

Фото: пресс-служба губернатора

Ямальские предприятия, ставшие в 2022 году участниками нацпроекта «Производительность труда», в среднем увеличили выработку на 29%. Это стало возможным благодаря внедрению в их работу принципов бережливого производства, сообщили в пресс-службе губернатора.

Реализует данную программу на Ямале Региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Его эксперты полностью погружаются в работу предприятия, благодаря чему выявляют и помогают устранить факторы, тормозящие эффективность рабочих процессов. Затем, в сотрудничестве с руководством, они формируют стратегию улучшения показателей на ближайшие три года, а сотрудники полгода обучаются методикам и инструментам повышения производительности.

Так, например, внедрение стандартизации операционных процедур и запуск системы производственных сигналов на одном из салехардских предприятий помогли снизить временные затраты на производство на 35% и увеличить показатель выработки продукции на 20%.

- В прошлом году мы запустили новый формат обучения сотрудников предприятий, участвующих в нацпроекте. Это образовательная площадка, которая имитирует производственный процесс. Техника бережливого производства отрабатывается на практике сразу после получения теоретических знаний. В 2023 году планируем открытие дополнительной функциональной зоны, которая позволит обучать инструментам, применимым в работе офисными сотрудниками, - рассказал руководитель Регионального центра компетенций Дмитрий Давыдов.

Сегодня на Ямале насчитывается 26 организаций, участвующих в мероприятиях нацпроекта «Производительность труда».