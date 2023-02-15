На Ямале 15 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 42 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 42 человека. С начала периода количество заболевших достигло 152 482.

При этом в больницы региона госпитализировано 12 человек, выздоровел 61 северянин. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлено 13 436 человек с COVID-19, госпитализировано 1 548 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 106 985 случаев. Излечился от коронавируса 12 071 житель, а 36 - скончались.