В Тарко-Сале завершается капремонт взрослой поликлиники, длившийся несколько лет

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Тарко-Сале подходит к завершению капремонт взрослой поликлиники. Напоминаем, что работы начались в 2019 года и выполняются в несколько этапов.

Недавно в здании заменили сети электроснабжения, утеплили фасад и облицевали его металлокассетами. Этот вид отделки не только защищает стены от влаги, но и делает экстерьер ярким и привлекательным. Также на фасаде установили фирменный ямальский логотип объектов здравоохранения - сердце с северным узором.

Изюминкой здания станет архитектурно-художественная подсветка: поликлинику украсят 210 линейных светодиодных и 15 фасадных светильников прожекторного типа.

Также строители смонтировали систему видеонаблюдения, вскоре они приступят к замене входных групп на новые и дополнительное утепление откосов.

В летний период запланировано благоустройство территории, озеленение и установка ограждений.