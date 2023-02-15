В Лабытнанги впервые пройдет ярмарка местных товаропроизводителей

Фото: «Ямал Ярмарка», соцсети

В Лабытнанги впервые организуют ярмарку местных предпринимателей. Участие в ней примут 26 производителей и мастеров из Салехарда, Лабытнанги и Харпа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Идея собрать на одной площадке ямальское бизнес-сообщество принадлежит семье Аминовых. Недавно супруги открыли арт-территорию «Третий этаж», где можно проводить праздники, фотосессии, тимбилдинг и другие мероприятия. Кстати, там же пройдет и вышеупомянутая ярмарка.

По словам девушки, ее главная цель - сплотить предпринимателей, производителей и мастеров, чтобы совместно продвигать продукцию и поддерживать друг друга.

Мероприятие состоится в эту субботу, 18 февраля, с 10:00 до 21:00. Посетители смогут приобрести продукты (сыры, шоколад, десерты, дизайнерскую одежду, предметы интерьера ручной работы, украшения и многое другое.

Узнать более подробную информацию об участниках можно на странице ярмарки в соцсети «ВКонтакте».