Житель Самбурга убил двухмесячную девочку, завалившись на нее спать

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В Пуровском районе осудили жителя Самбурга, который по неосторожности убил двухмесячную девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Трагический инцидент произошел 17 августа 2022 года. В тот день мужчин пришел в гости к своей знакомой, после чего они начали пить алкоголь. Вместе с ними в квартире находилась двухмесячная девочка. Закончив выпивать, мать уложила ее спать на диван в той же комнате, где проходило застолье.

- Гость, употребивший большое количество алкоголя, подошел к дивану и прилег отдохнуть. При этом он не заметил, что повалился на ребенка. Потерпевшая скончалась от причиненных ей травм и механической асфиксии, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства.