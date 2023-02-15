В Шурышкарском районе решат проблему нехватку зоотехников в оленеводческих бригадах

Фото: Олег Попов, соцсети

Глава Шурышкарского района Олег Попов встретился с руководителями пяти оленеводческих бригад Мужевского сельхозпредприятия. В течение двух часов они обсудили самые насущные темы.

- Кочевой образ жизни оленеводов не позволяет часто встречаться за деловым разговором и чашкой чая. А тем накопилось немало, - прокомментировал управленец.

В первую очередь кочевники поговорили с Олегом Поповым о производственных показателях отрасли за прошлый год, а также обсудили реальные шаги по сохранению и преумножению поголовья оленей на территории района.

Кроме того, власти взяли в работу волнующую оленеводов проблему: отсутствие зоотехников в бригадах.

- Здесь уже намечены пути решения. Жилищный вопрос, большое число хищников в местах выпаса оленей. Отработаем все, - заверил Олег Попов.

Ну и, конечно же, собравшиеся обсудили приближающийся праздник - День оленевода. Например, в Овгорте до него осталось чуть больше месяца.