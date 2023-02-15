В Ноябрьске бездомная собака укусила девочку, идущую в школу

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Прокуратура Ноябрьска помогла матери ребенка, которого укусила бездомная собака, получить моральную компенсацию. Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина сама обратилась к ним за помощью.

- Установлено, что в декабре 2022 года школьница подверглась нападению бродячей собаки по пути в школу. Пес укусил девочку за левую голень. В медицинском учреждении ей назначили пройти курс вакцинации от бешенства, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор направил в суд соответствующий иск, требуя взыскать компенсацию с управления жилищно-коммунального хозяйства, подведомственного администрации.

В итоге суд полностью удовлетворил требования прокурора, обязав власти выплатить в пользу девочки 50 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске агрессивная хозяйская собака до полусмерти напугала ребенка. К счастью, мальчик не пострадал.